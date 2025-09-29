Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 5 ölü, 6 yaralı (2)

        KAZANINDETAYLARI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUManisa'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 01:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAZANINDETAYLARI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Manisa’nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kazanın detayları belli oldu. Salihli'den İzmir istikametine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bu sırada seyir halinde olan Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonla çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        OTOMOBİL İKİ AYRILDI

        Kazada karşı şeride geçen ve kamyonla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonda bulunan Mert Gülderen, Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) de yaralandı. Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa Basket – Mersin Spor: 68-87
        Manisa Basket – Mersin Spor: 68-87
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Somaspor – Aliağa FK: 0-3
        Somaspor – Aliağa FK: 0-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig