Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT, İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 5 farklı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. (50), ekipler tarafından Belenyaka Mahallesi'nde çalıştığı üzüm bağında yakalandı.

M.K, işlemin ardından Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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