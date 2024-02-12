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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:27
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        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Mamur (60) yönetimindeki su tankeri takılı traktör, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Mamur'un cenazesi otopsi için, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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