Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisarspor yine düşme hattında

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor kendisini amatör kümeye düşme hattında buldu. Grupta 17 maçta 11 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 2-0'lık Belediye Kütahyaspor mağlubiyetiyle 13'üncü sıraya geriledi. Süper Lig'de 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor 2019'da küme düştükten sonra 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor yine düşme hattında
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor kendisini amatör kümeye düşme hattında buldu. Grupta 17 maçta 11 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 2-0'lık Belediye Kütahyaspor mağlubiyetiyle 13'üncü sıraya geriledi. Süper Lig'de 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor 2019'da küme düştükten sonra 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Otobüste cinsel saldırı ve hakarete iyi hal indirimi!
        Otobüste cinsel saldırı ve hakarete iyi hal indirimi!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Somaspor kan kaybediyor
        Somaspor kan kaybediyor
        Manisa FK moral buldu
        Manisa FK moral buldu
        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından
        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa FK - Giresunspor: 2-0
        Manisa FK - Giresunspor: 2-0