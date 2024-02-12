Manisa potada kupa aşkına
BASKETBOLSüper Ligi'nde sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası'nda sahne almaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın çeyrek finalde Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak.
Manisa ekibi güçlü rakibini yenip elerse hafta sonu 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final'e adını yazdıracak. Manisa Dörtlü Final'e kalırsa Konya'da yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye Kupası organizasyonu geçen sezon 11 ilimizi sarsan 6 Şubat'taki deprem felaketi yüzündün iptal edilmişti.
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