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        Manisa potada kupa aşkına

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:25
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        Manisa potada kupa aşkına
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası'nda sahne almaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın çeyrek finalde Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak.

        Manisa ekibi güçlü rakibini yenip elerse hafta sonu 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final'e adını yazdıracak. Manisa Dörtlü Final'e kalırsa Konya'da yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye Kupası organizasyonu geçen sezon 11 ilimizi sarsan 6 Şubat'taki deprem felaketi yüzündün iptal edilmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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