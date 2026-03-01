Canlı
        Manisa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 22:26
        Manisa'da bir kişi sokakta ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi Toptepe mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Öte yandan polis ekipleri ise hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Mehmet Ali Aslan olduğunu belirledi.

        Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

