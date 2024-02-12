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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu

        Cumhur İttifakı'nin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut büyükşehir belediye başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:15
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu
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        Cumhur İttifakı'nin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut büyükşehir belediye başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'da ziyaretlerde bulundu.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Ergün, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ı ziyaret etti, oda üyeleriyle ve ilçedeki esnaf odası başkanları ile bir toplantı yaptı.

        Daha sonra ise Atatürk Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Ergün, MHP ve AK Parti ilçe teşkilatlarını, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını, Turgutlu Muhtarlar Derneğini ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat bürosunu ziyaret etti.

        Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Yunus Oğan'ın seçim bürosunun açılışına katılan Cengiz Ergün, burada yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesinin Turgutlu'ya yaptığı yatırımları anlattı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin bugüne kadar Turgutlu'ya 690 milyon 310 bin lira yatırım yaptığını dile getiren Ergün, yeniden seçilmesi halinde ilçeye yatırımlarını arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

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        Galeri
        Galeri
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