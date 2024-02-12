Somaspor kan kaybediyor

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bir türlü Play-Off potasına adını yazdıramadı. Haftayı 36 puanla 8'inci sırada tamamlayan Somaspor, 6'ncı İskenderunspor ve 7'nci Menemen Futbol Kulübü'nün 3 puan gerisinde yer aldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son haftalarda yaşanan kayıpları telafi edecek güçte olduklarını söyledi. Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Rakiplerimizin puanlar kaybettiği haftaları maalesef iyi değerlendiremedik. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Somaspor bu hafta evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'la oynayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,