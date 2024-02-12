Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor kan kaybediyor

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bir türlü Play-Off potasına adını yazdıramadı. Haftayı 36 puanla 8'inci sırada tamamlayan Somaspor, 6'ncı İskenderunspor ve 7'nci Menemen Futbol Kulübü'nün 3 puan gerisinde yer aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor kan kaybediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip çıkışa geçemedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bir türlü Play-Off potasına adını yazdıramadı. Haftayı 36 puanla 8'inci sırada tamamlayan Somaspor, 6'ncı İskenderunspor ve 7'nci Menemen Futbol Kulübü'nün 3 puan gerisinde yer aldı. 

        Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son haftalarda yaşanan kayıpları telafi edecek güçte olduklarını söyledi. Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Rakiplerimizin puanlar kaybettiği haftaları maalesef iyi değerlendiremedik. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

        Somaspor bu hafta evinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor'la oynayacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi
        Çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        Barıştılar
        Barıştılar

        Benzer Haberler

        Manisa FK moral buldu
        Manisa FK moral buldu
        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından
        Manisa FK-Giresunspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa FK - Giresunspor: 2-0
        Manisa FK - Giresunspor: 2-0
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Akhisarspor - Belediye Kütahyaspor: 0-2
        Akhisarspor - Belediye Kütahyaspor: 0-2