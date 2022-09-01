Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ile torba içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.