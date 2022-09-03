Turgutlu'da Karadeniz ve Erzurum kültürleri etkinliği düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında Karadeniz ve Erzurum Kültürleri etkinliği düzenlendi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla gerçekleştirilen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılar ile dans grupları sahne aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar yöresel şarkılara dans edip, halay ve horon çekerek eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdür vekili Manisa İl Emniyet Müdür yardımcısı Hüsnü Uz, belediye başkan yardımcıları, hemşeri dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





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