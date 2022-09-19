Manisa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Zafer Baysal (47) idaresindeki 35 R 8881 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hatice Baysal (66), Memduh Baysal (71) ile Duru Özen (8) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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