Manisa'da Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu başladı

MANİSA (AA) - Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022) Manisa'nın Kula ilçesinde başladı.
Jeomorfoloji Derneği, Jeopark Belediyeler Birliği ve Kula-Salihli Global UNESCO Jeoparkı iş birliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 72 bilim insanı 60 bildiriyle katılım sağladı.
Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, jeoparkların, yeryüzü şekilleri, jeolojik özellikler ve kültürel miras açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın 2024'te Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı'na ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi.
Açılış konuşmalarının ardından bilimsel toplantılara geçildi.
Bazı bilim insanları da toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
Sempozyum 8 Ekim'de sona erecek.