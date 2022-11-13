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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Ayni Ali Mahallesi'ndeki bir parkta Afganistan uyruklu Ali E. (25) ile 5 kişi oldukları değerlendirilen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali E, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ali E'yi ilk müdahalenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Ali E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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