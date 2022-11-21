Manisa'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yoldan çıkarak takla atıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yayla Mahallesi'nde, Turgutlu istikametine seyir halindeki, Akın Budanur yönetimindeki 45 N 0012 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkması sonucu takla atarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Budanur ile araçtaki yolcu Okan Coşkun, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



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