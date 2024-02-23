Manisa'da bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin (26) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 168 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 12 tarihi obje, 6,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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