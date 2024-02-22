Demirci Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini verdi
Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kurulan Demirci Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kurulan Demirci Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şef Hayati Cezayirlioğlu yönetiminde kurulan koro, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda sahne aldı.
İzmir Radyosu sanatçılarının eşlik ettiği koro, 23 eser seslendirdi.
Konseri, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile vatandaşlar izledi.
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