Manisa merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Manisa ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Şehzadeler ilçeleri ile İzmir’in Balçova, Torbalı ve Konak ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bin 345 elektronik sigara, 4 bin 109 elektronik sigara likidi, 24 bin 834 cinsel sağlık ürünü, 671 paket kaçak sigara, 1150 puro, 4 parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
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