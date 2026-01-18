Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Durmuş Yüksel'e (54) ulaşamayan yakınları evine gitti.

        Zili çalan yakınları, Yüksel'den cevap alamayınca durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, Yüksel'i hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yüksel'in cenazesi, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Kirasını yatırmayınca acı gerçek ortaya çıktı Manisa'da 54 yaşındaki adam e...
        Kirasını yatırmayınca acı gerçek ortaya çıktı Manisa'da 54 yaşındaki adam e...
        Manisa'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Manisa'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
        TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Fethiyespor: 2
        TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Fethiyespor: 2
        Selendi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
        Selendi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
        Manisa'da 66 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki şahıs yakalandı
        Manisa'da 66 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki şahıs yakalandı