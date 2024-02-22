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        Saruhanlı'da seçime giremeyen CHP, adayını Saadet Partisi çatısı altında gösterdi

        MANİSA'nınSaruhanlı ilçesinde CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika geç teslim edildiği için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP farklı bir formül buldu. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. İLÇE SEÇİM KURULU KESİN KARARI VERDİ CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, dün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP, SAADET ÇATISI ALTINDA SEÇİME GİRİYOR Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı İlksen Özalper, "Zeki Bilgin başkanımız, bundan önceki süreçte ittifak ortağımız, şimdi de birlikte Türkiye İttifakı'nı kuracağımız Saadet Partisi'nden, başvurusunu yaptı. Seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:05
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        Saruhanlı'da seçime giremeyen CHP, adayını Saadet Partisi çatısı altında gösterdi
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        MANİSA'nınSaruhanlı ilçesinde CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika geç teslim edildiği için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP farklı bir formül buldu. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. İLÇE SEÇİM KURULU KESİN KARARI VERDİ CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, dün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP, SAADET ÇATISI ALTINDA SEÇİME GİRİYOR Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı İlksen Özalper, "Zeki Bilgin başkanımız, bundan önceki süreçte ittifak ortağımız, şimdi de birlikte Türkiye İttifakı'nı kuracağımız Saadet Partisi'nden, başvurusunu yaptı. Seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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