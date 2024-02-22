Salihli'de kayıp Alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Ali Yalçın'dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp Ali Yalçın’ı ilçeye bağlı Razlı Mahallesi’nde buldu. Zabıta ekipleri Yalçın'ı ailesine teslim etti.
Aile, ekiplere teşekkür etti.
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