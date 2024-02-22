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        Salihli'de kayıp Alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:37
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        Salihli'de kayıp Alzheimer hastasını zabıta ekipleri buldu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Yalçın, zabıta ekipleri tarafından bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Ali Yalçın'dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

        Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp Ali Yalçın’ı ilçeye bağlı Razlı Mahallesi’nde buldu. Zabıta ekipleri Yalçın'ı ailesine teslim etti.

        Aile, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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