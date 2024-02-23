Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin (57) yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. (25) idaresindeki 01 DZ 120 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
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