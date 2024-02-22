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        CHP'li Ferdi Zeyrek, seçim çalışmasını Selendi'de sürdürdü

        CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmalarına Selendi ilçesinde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:09
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        CHP'li Ferdi Zeyrek, seçim çalışmasını Selendi'de sürdürdü
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        CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmalarına Selendi ilçesinde devam etti.

        İlçe esnafını ziyaret eden Zeyrek'e partisinin Selendi Belediye Başkanı adayı Cemil Kurt ile partililer eşlik etti.

        Zeyrek, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini söyledi.

        Seçmenlerden destek isteyen Zeyrek, "Sizleri unutanlara ders verin. Hizmet için bekleyen Selendi’ye hizmet etmek bizim görevimiz olsun burada bunun sözünü veriyorum." dedi.

        Daha sonra ilçe pazarına giden Zeyrek, "Söz veriyorum; ilk işlerimizden birisi ilçe halkına yakışan, esnafına yakışan hijyenik ve yolları güzel bir Selendi inşa etmek olacak." diye konuştu.

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