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        Salihli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçerek otomobille çarpışıp devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü Mustafa Yegin (57), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü B.Y. (25) de yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Ankara- İzmir E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula- Salihli istikametinde seyir halinde olan Mustafa Yegin yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, B.Y. yönetimindeki 01 DZ 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yan yatarken, tomruklar da yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Mustafa Yegin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yegin'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:13
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        Salihli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçerek otomobille çarpışıp devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü Mustafa Yegin (57), yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü B.Y. (25) de yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Ankara- İzmir E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula- Salihli istikametinde seyir halinde olan Mustafa Yegin yönetimindeki 45 HB 6220 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, B.Y. yönetimindeki 01 DZ 120 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yan yatarken, tomruklar da yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Mustafa Yegin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yegin’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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