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        Akhisarspor en önemli maçta

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Silivrispor'u deplasmanda 3-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor yarın bir üst basamağında bulunan 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-siyahlı ekip grupta oynadığı 18 maçta 14 puanla 13'üncü sırada düşme hattında bulunurken, 19 maçta 15 puan toplayan Konya temsilcisi ise 12'nci sırada düşme barajının üzerinde yer alıyor. Akhisarspor bu randevuyu kazanırsa rakibinden maç eksiğine rağmen düşme hattından sıyrılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:27
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        Akhisarspor en önemli maçta
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Silivrispor'u deplasmanda 3-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor yarın bir üst basamağında bulunan 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-siyahlı ekip grupta oynadığı 18 maçta 14 puanla 13'üncü sırada düşme hattında bulunurken, 19 maçta 15 puan toplayan Konya temsilcisi ise 12'nci sırada düşme barajının üzerinde yer alıyor. Akhisarspor bu randevuyu kazanırsa rakibinden maç eksiğine rağmen düşme hattından sıyrılacak.

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