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        Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:37
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        Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Cengiz Akalın idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı 63 ACH 244 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

        Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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