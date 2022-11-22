Bakan Kasapoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldı:

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MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) 30. Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Manisa'nın eski zamanlardan beri üretim, ticaret ve sosyal yaşamıyla merkez bir şehir olduğunu söyledi.

Üniversite çağının, yaşamın en verimli dönemi olduğuna inandığını dile getiren Kasapoğlu, şehirde yaşayan öğrencilere, Manisa'daki müteşebbis ruh, ilim ve irfandan ilham almalarını tavsiye etti.

Bakanlık olarak üniversiteleri paydaş olarak gördüklerini dile getiren Kasapoğlu, "Üniversitelerle ortak paydamız gençler. En güçlü yarınları en hızlı şekilde gençlerle buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bakanlık olarak gençleri sadece bu toprakların değil insanlığın en büyük imkanı, gücü ve potansiyeli olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin "geçmişten bugüne ruhu ve inancıyla tüm engelleri birer birer aşmış bir medeniyet ülkesi" olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ateşten çemberleri, yenilmeden birer birer bertaraf eden destanın örneğidir Türkiye. İnsanlık için bir gelecek vadeden bu gönül ülkesinin evlatları olarak, en büyük umudumuz ve zenginliğimizin gençlik olduğuna inanıyoruz. 'Gençler bu üniversite çatısı altında sadece teorik eğitme tabi tutulmuyorlar; bir hayat formu öğreniyorlar' derken kastettiğimiz bu. Akademinin yanından kültür ve sanat çalışmalarıyla spor ve gönüllülük faaliyetleriyle hemhal olmuş gençlerin yetiştiğine şahit oluyoruz."







- "Tüketen değil üreten gençleri görüyoruz"

Son 20 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık, spor, sanayi, eğitim başta olmak üzere pek çok alanda gerçekleşen devrimlerde gençlerin hep en ön sırada olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençleri o kahraman duruşlarıyla 15 Temmuz’da gördük. Sporda o gençleri gördük. Şanlı bayrağımızı uluslararası arenalarda, olimpiyatlarda dalgalandıran gençlerimizi görüyoruz. Bilimde, teknolojide sadece tüketen değil üreten gençleri görüyoruz. Yeter ki gençlerimiz bu alanda potansiyeline inansın. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olacağız."

Bakanlıklarına bağlı 850 bin yatak kapasiteli yurtlara bu yıl talep eden her öğrenciyi yerleştirdiklerine işaret eden Kasapoğlu “Bu bir Cumhuriyet tarihi rekorudur. Bu gençlerimizin hep yanında olduğumuzun ve yanında olacağımızın en somut örneğedir. Sadece yurtlarla değil, kredi, burslar ve proje destekleriyle gençlerimizi destekleyerek, bu gelişimi dinamizmi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ataç, bireyselliğin ön plana çıktığı dünyada öğrencilere toplumsal vizyon kazandırmak istediklerini de vurguladı.

Programda, öğrencilerin sanal gerçeklik üzerinden üniversitenin imkanlarından faydalanmasını sağlayan "MetaCBÜ"nün tanıtımı yapıldı.

Akademik yıl açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, il protokolü, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





- MHP'ye başsağlığı

Bakan Kasapoğlu, Manisa programı kapsamında, 19 Kasım Cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi.

Kasapoğlu, MHP Manisa İl Başkanlığına da taziye ziyaretinde bulundu.



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