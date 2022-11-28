Turgutlu'da fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinde fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Tufan Gürbıyık (23), Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinde fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbıyık, kurtarılamadı.

Gürbıyık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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