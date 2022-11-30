Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

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MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.



Yeşil-beyazlı ekipte, Ceyhun Cabadak ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Basketbol Takımı'nın da yardımcı antrenörü olan Demir ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtilerek, "Hakan Demir'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı renklerimiz altında uzun ve başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Kariyerine 1998 yılında Siena College'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demir, 1999-2006 yılları arasında Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Tekelspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sion Herens, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Erdemirspor, Aliağa Petkimspor, Trabzonspor, Türk Telekom, BEST Balıkesir, Banvit, TOFAŞ ve Dinamo Bükreş takımlarında başantrenörlük görevini üstlenmişti.



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