Demirci'ye ÖSYM sınav koordinasyon merkezi kuruluyor

MANİSA (AA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçeye ÖSYM sınav koordinasyon merkezi kurulacağını bildirdi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Demirci'ye, Milli Eğitim Bakanlığın tarafından özel eğitim uygulama okulu ve özel eğitim anaokulu açılması taleplerinin uygun bulunduğunu dile getiren Selçuk, ÖSYM Başkanlığınca da ilçede üniversite sınavları ve KPSS sınavlarının yapılabilmesi için ÖSYM sınav koordinasyon merkezi kurulmasına karar verildiğini vurguladı.
Selçuk, şunları kaydetti:
"Eğitim kenti Demirci çok kısa zaman önemli kazanımlar elde etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a, Demirci için hazırladığımız sınav merkezi koordinasyon dosyasını sunduk. ÖSYM Başkanlığına sunduğumuz dosyamız kabul edildi. İlçemize kurulacak sınav koordinasyon merkezi ile bundan sonra üniversiteye giriş ve KPSS sınavları ilçemizde yapılacak. Bu süreçte bize destek olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş'a teşekkür ediyorum."