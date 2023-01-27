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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

AA

Manisa'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

MANİSA (AA) - Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Manisa Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformunca bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünyanın bugünkü durumuna bakıldığında milli ve ulusal devletlerin küresel güçlerle ciddi bir çatışma halinde olduğunu söyledi.

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylığı ve 2023 seçiminde karşılarına çıkaracağı aday kimse onun üzerinden sandıkta halkın iradesiyle cumhurbaşkanının önüne geçemeyeceklerini anladıkları için o zaman seçimlere şaibe düşürmek için bu süreçte meşrutiyet tartışması yaratmak için böyle bir yola girdiler. 101. madde birlikte yapılacak ilk Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimin başladığı günde yürürlüğe girer. Bu ülkede birlikte seçim ilk kez ne zaman yapıldı? 24 Haziran 2018'de yapıldı. Peki 2023'te yapılacak ikinci seçim birlikte yapılacak ikinci seçim değil mi? Çok açık Sayın Erdoğan bir kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2014'te parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı olarak bir kere de başkan seçilmiştir. 2018'de başkanlık sisteminin başkanı olarak. 2023'te de yapılacak olan seçim ikinci başkanlık seçimidir. İkinci kez aday olması anayasal bir haktır."

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de kentlerinde böyle bir toplantının düzenlenmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Karadeniz, "İçinde bulunduğumuz yüzyıl bizim için oldukça önemli. Çünkü Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı kuruluş ve gelişmeydi ama bundan sonrası çağdaş ülkeler seviyesine çıkacağımız hem bilim açısından hem teknoloji açısından kendi kendine her yönden yeten bir ülke haline gelmektir." şeklinde konuştu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de konuşma yaptı.

Programa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenci kulüpleri katıldı.

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