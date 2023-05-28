MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da oyunu kullandı

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Manisa'da kullandı.

Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün Ortaokulu'na, eşi Naciye Akçay ile gelen Erkan Akçay, 1504 numaralı sandıkta oy verdi.

Akçay, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

İlk turdaki yüksek katılım oranının, Türk halkının demokrasiye ne kadar büyük ölçüde sahip çıktığının göstergesi olduğunu aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"İlk defa ikinci turda bir seçimi yapıyoruz. Bu seçimde çok kısa sürede oy kullanılması hem de oy pusulasının sade olması sebebiyle öyle zannediyorum ki saat 20.00-21.00 civarında genel olarak resmi olmasa da sonuçları öğreneceğimizi düşünüyoruz. Bu seçim aynı zamanda cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında gerçekleşti. Ve yeni yüzyılı da Türkiye Yüzyılı olarak ifade etmiştik. Türkiye Yüzyılı'nın da ilk seçimi oluyor. Ülkemize, milletimize, vatanımıza, devletimize hayırlı ve uğurlu olsun."



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