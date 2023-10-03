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        FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Manisa'da düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçında Porto, Nevezis'i 100-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:28
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        FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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        Manisa'da düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçında Porto, Nevezis'i 100-84 mağlup etti.

        Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakada Portekiz temsilcisi Porto, ilk periyodu 25-23 üstün tamamladı.

        Çekilmeli geçen ikinci periyotta Litvanya temsilcisi Nevezis’e üstünlük kuran Porto, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

        Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren Porto, farkı açarak üçüncü çeyreği 70-59, müsabakayı da 100-84 galip tamamladı.

        Eleme grubu maçlarında yarın 19.00'da ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Nevezis ile karşılaşacak.

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