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        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı

        Manisa'nın Kula ilçesinde "25. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:07 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:07
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        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde "25. Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" düzenlendi.

        Kenger Mahallesi'nde Kula Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise yapılan duaların kabul olmasını diledi.

        İslam coğrafyasında yaşanan savaşları hatırlatan Tosun, şöyle konuştu:

        "Birbirimize dua edelim, dualarımız kabul olsun. Daha dün Filistin’de İsrail’de yaşanan çatışmalar sonucu ülkenin her yeri kan gölü, gözyaşı. İslam coğrafyası maalesef kavgalar, savaşlar ve kırılmalarla dolu. Özellikle İslam dünyasının kendi içindeki savaşları hepimizi derinden üzmekte yaralamaktadır."

        Konuşmaların ardından semah gösterisi ve türkü dinletisi sunuldu. Etkinlikte yemek dağıtıldı.

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