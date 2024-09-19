Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa FK'ye ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa FK'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yi tesislerinde ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Akçay'a, 45 numaralı ve üzerinde adının yazılı olduğu siyah-beyazlı ekibin "Biz Manisayız" forması hediye edildi.

        Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MASKİ), tesis etrafındaki kazılarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gördüğümüz manzara üzücü. Manisa'nın kazanımlarına, değerlerine ve sembollerine sahip çıkmak gerekir. Sahip çıkmanın tam aksine bunları baltalamaya, sabote etmeye, engellemeye çalışmak Manisa'ya kötülük demektir. Manisa Futbol Kulübü'ne yönelik yapılan bu muamele Manisa'ya kötülük demektir. Büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde 1. Lig'e gelmiş bir takımı Süper Lig'e taşımak gerekirken, bu takımı yok etmeye yönelik çeşitli faaliyetlerle kötülemeye ve engel olmaya çalışmak son derece kötü. Belediyenin yönetimini devralan kadroların bu ayıptan vazgeçmeleri gerekiyor. Manisa halkı da bunu asla tasvip etmeyecektir. Bütün kulüplerimiz Manisa'nın ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkması gereken kulüpler. Hem Manisa Futbol Kulübü'ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'na sahip çıkmak gerekirdi. Maalesef göreve gelir gelmez adeta düşmanlık yaparcasına, sanki yabancı bir ülkenin takımıymış gibi yok etmeye çalışmaları büyük hatadır."

        Manisa FK'nin bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 30'a yakın milli futbolcu yetiştirdiğini aktaran Akçay, "Manisa Futbol Kulübü'nün hukuki mücadelesinde yanındayız ve sahip çıkacağız. Bir an evvel bu yanlışlıklardan dönmeleri noktasında çağrıda bulunuyorum. Manisa’nın kulüplerine Manisa Futbol Kulübü’ne sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu durumu CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de buradan şikayet ediyorum. Özgür Özel'e buradan çağrıda bulunuyorum. Manisa'mıza yakışmayan bu hukuksuzluğa son verilmeli. Manisa'nın bütün takımlarına, bütün değerlerine sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

        Kulüp başkanı Yasemin Buket Aktan da ziyareti ve desteği için Akçay'a teşekkür etti.

        Akçay'a, ziyaretinde MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Manisa'da TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Manisa'da TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Manisa'da Gaziler Günü kutlandı
        Manisa'da Gaziler Günü kutlandı
        Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Manisalı hakemin adı lige verildi
        Manisalı hakemin adı lige verildi
        Manisa'da kamyona çarpan motosikletteki sürücü öldü
        Manisa'da kamyona çarpan motosikletteki sürücü öldü
        Manisa Basket'e NBA'den takviye
        Manisa Basket'e NBA'den takviye