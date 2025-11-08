Yanık Ülke'de sonbahar renkleri

Jeopark sınırlarında yer alan bölgedeki lav kalıntıları, bağ yaprakları ve ağaç dokusunun oluşturduğu sarı, turuncu ve yeşilin tonları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gediz Nehri çevresinde yer alan volkan konileri, lav platoları ve üzüm bağ alanlarında, sonbaharda sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu renkli görüntülerle görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin UNESCO tescilli tek jeoparkı olan Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, volkanik tepeleri, kızgın lavların akarak oluşturduğu kaya denizi ve geniş vadileriyle sonbaharda doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Antik dönem tarihçisi Strabon'un "Geographika" adlı kitabında "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak bahsettiği Kula ve çevresinde, Gediz Nehri kıyısındaki lav akıntılarının koyu renkleri ile üzüm bağlarının sarı ve kızıl tonları bir araya geldi.

Manisa'nın Kula ilçesindeki "Yanık Ülke" olarak bilinen volkanik bölgede sonbaharın renkleri hakim oldu.

