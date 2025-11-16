Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Hakan Göktaş yeniden seçildi.

        Giriş: 16.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:56
        Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Hakan Göktaş yeniden seçildi.

        Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen genel kurulda delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçilen Göktaş, destek verenlere teşekkür etti.

        Sendikanın gücünü Türkiye sevdasından aldığını ifade eden Göktaş, "Bizim pusulamız bellidir. Devletine sadakat, milletine bağlılık, hakka ve haklıya korkusuzca sahip çıkmak." dedi.

        Genel Kurula MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Kamusen'e bağlı şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

