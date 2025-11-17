Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da üst geçit ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:49
        Manisa'da üst geçit ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Arda Aşıroğlu'nun (19) kullandığı 35 ADB 606 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Sadettin Közer Yaya Üst Geçidi'nin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü Aşıroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobildeki yaralılar T.B. (17), O.A. (19) ve A.N.T. (17) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

