Alaşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyadı

Yükümlüler okulu boyadı, sıraların bakım ve tamiratını yaptı.

Sosyal medyada bir velinin Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bakıma ihtiyacı olduğu paylaşımı üzerine, Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler okulda tadilat çalışması başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri ara tatil döneminde bir okulda boya, bakım ve tamirat çalışması gerçekleştirdi.

