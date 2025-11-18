Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyadı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri ara tatil döneminde bir okulda boya, bakım ve tamirat çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:05
        Sosyal medyada bir velinin Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bakıma ihtiyacı olduğu paylaşımı üzerine, Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler okulda tadilat çalışması başlattı.

        Yükümlüler okulu boyadı, sıraların bakım ve tamiratını yaptı.

        Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç, velinin mesajına kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.

        Yükümlüler tarafından ilçede 8 okulun 860 sırası yenilendiği, 96 dersliğin düzenlendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

