        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:05
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Jandarma ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.

        Jandarma ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.

        Aramalarda 3 bin 248 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda H.M. (27) ve F.Y.İ. (26) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

