        Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 18:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 720 sentetik ecza hap ile 9 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Alaşehir ve Salihli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Alaşehir ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.T. (25) ile Salihli ilçesinde "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. (43) yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

