        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesince Şehzadeler ilçesinde kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 21:48 Güncelleme:
        İftar öncesi Cumhuriyet Meydanı çevresindeki esnafla görüşen Özel, daha sonra burada kurulan ramazan çadırında vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, yaşamını yitiren belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile geçen yıl iftarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, bu sene onlarsız burukluk yaşadığını söyledi.

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alındığını anımsatan Özel, operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesini eleştirdi.

        Belediye başkanının bir telefonla ifadeye çağrılabilecekken sabah operasyonuyla gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu savunan Özel, şöyle konuştu:

        "Onun bu durumlarının bir tek sebebi var. Üç başlık altında bakarsak. Birincisi, Topuklu Efe diye vaktiyle Aydın'ın sevip şimdi maalesef yaka silktiği topuklayan Efe... Kendisiyle ilgili bir tehdit gelince ona direnecek gücü olmayan, o topuklayan Efe, Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması bu işin birinci taksiti. İkinci taksiti açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmaların apar topar kapanması. Üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel'in özgürlüğü, deyim yerindeyse kafasının koparılması. Ömer Günel, Kuşadalıların bildiği gibidir, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah, o Ömer Günel'e bunları yapanı, siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak."

        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, görüşmenin bir nezaket ve ramazan tebriği niteliğinde olduğunu, bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        Özel, şunları kaydetti:

        "Sayın Bülent Arınç son derece nazik bir şekilde tutuksuz yargılama gerektiğini, mahkemelere güven olması gerektiğini, bu şartların güvensizlik yarattığını söyledi. Son derece nazik. En çok Manisa'dan konuştuk, Ferdi'den konuştuk, Gülşah'tan konuştuk, Ramazan'dan konuştuk, Manisa'daki iftardan konuştuk. Manisa'nın çıkarlarından konuştuk. Ayrıca Türkiye siyasetiyle ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Bir ramazan sohbetinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve bunu gazetecilik yaparak yapmaya çalışanlara da ben ne diyeyim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

