Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açıldı

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Salihli 2. El Eşya Pazarı’ Çarşamba pazarının kurulduğu yeni pazaryerinde hizmete açıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz ile birlikte yeni pazaryerinde açılan 2. el eşya pazarını ziyaret ederek, tezgah açan tüm esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Yeni yerinde ilk defa açılan pazara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da aradıkları her şeyi bulabildiklerini belirterek pazarın açılmasından dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür etti. Salihli’de her cumartesi günü açılacak olan 2. el eşya pazarında (bitpazarı), giysiden ayakkabıya, ev aksesuarlarından elektronik eşyalara ve hırdavat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünler tezgahlarda yerini alarak satışa sunuldu.

Yıllardır Kocaçeşme Mahallesinde kurulan 2. el eşya pazarının artık her Cumartesi günü yeni pazaryerinde açılarak bu geleneğin yaşatılacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, üretici pazarından sonra hizmete açılan 2. el eşya pazarını gezerek alışveriş yaptı. Özellikle antika meraklılarının ilgi gösterdiği 2. el eşya pazarında 103 esnafın tezgah açtığını ifade eden Başkan Kayda, kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi ve dar gelirli vatandaşlara ekonomik anlamda katkı sağlaması amacıyla pazarın her Cumartesi günü yeni pazaryerinde hizmette olacağını söyledi. Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen herkesi 2. el eşya pazarına davet eden Başkan Kayda, “Vatandaşlarımız evinde bulunan ve kullanmadıkları giysi, ayakkabı, ev eşyası ile küçük ev aletleri gibi ürünleri bu pazarda satabilecekler. Böylelikle vatandaşlarımızın hem evlerinde kullanmadıkları fazla eşyalarını satarak aile bütçelerine ekonomik anlamda katkı sağlamalarına hem de ihtiyaç sahibi insanlarımızın daha ucuza ürünler almasını destek oluyoruz. Salihli 2. El eşya pazarımız hayırlı olsun” dedi.

