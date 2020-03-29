Mezarlıkta uyuşturucu ticaretine suçüstü

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Manisa’da Kırtık Mezarlığı ve çevresinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgiler bulunan 2 kişi Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı'nda ve çevresinde satış yaptığı tespit edilen Y.Y.'den 4 kişinin esrar satın almasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda yapılan üst aramalarında toplam 4, 01 gram esrar maddesi ele geçirilirken, Y.Y. isimli sokak satıcısı gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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