Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı.

Manisa Valiliği Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi 12 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/33 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.