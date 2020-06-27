Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza 01.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 4843 sokakta meydana geldi. Özgür D. idaresindeki 45 AN 092 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu park halindeki 45 AAN 427 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçlarda madi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

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