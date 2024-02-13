Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Akhisar ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
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