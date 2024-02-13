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        Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:02 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:02
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        Manisa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Akhisar ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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