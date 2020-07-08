Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari araç çarptı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Necmettin Avcı (81), yaralandı.<br>Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi Ural Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necmettin Avcı'ya, Taha Enes Çizgili'nin (23) kullandığı 45 ABT 376 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Avcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. Avcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-07-08 14:28:51<br>
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