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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cihat Arslan play-off kararını değerlendirdi

İHA

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında çıkan playoff kararını ve 2028 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynayacakları playoff maçlarını değerlendirdi.

Cihat Arslan play-off kararını değerlendirdi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında çıkan playoff kararını ve 2028 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynayacakları playoff maçlarını değerlendirdi.
Teknik Direktör Cihat Arslan yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonumuz bir karar aldı ve bizde alınan bu karara herkes gibi saygı duyuyoruz. Tabii ki bu kararın yanlış bir karar olduğunu değerlendirmek istiyorum. Bu arada Samsunspor’u, Bandırmaspor’u ve 3. Lig'de yükselen takımları tebrik etmemiz gerekiyor. Playoff takımlarına başarılar dilerken, playoff dışında kalan takımlara da ‘geçmiş olsun’ diyorum. Çünkü onlarda yarışın içinde vardı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarış dışında bırakıldılar. Biz zaten maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan isteğimiz buydu. Kamuoyunda bazen, Manisa FK maçların oynanmasını istemiyor gibi bir algı oluştu ama tam tersi biz liglerin aynı Süper Lig gibi, TFF 1. Ligdeki gibi oynanmasını talep ettik. Çünkü herkes için daha adaletli bir durum ortaya çıkacaktı. Herkes puan tablosunu oynayarak hak edecekti veya kaybedecekti. Burada federasyon tarafından şampiyonlar belli oldu, federasyon tarafından playoff maçları belli oldu ve federasyon tarafından playoff dışında kalanlar ve küme düşenler belli oldu. Matematiksel olarak bazı formül uygulandı, zorlama formüller uygulandı. Ben bir kere bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum. Bize karşı da hakkaniyetli olunmadığını düşünüyorum. Yarışın en önemli takımlarından biri biziz. Hala da öyleyiz. Bu kararlılığımızdan vazgeçmişte değiliz. Nerede oynanırsa oynansın, biz bir üst lige çıkma arzumuzu ve kararlılığımızı devam ettireceğiz. 18 puan fark atan bir takım olarak, matematiksel olarak şampiyonluk şansımızda varken, imkânsız gibi görünse de Federasyonun aldığı kararla biz o hayalimizden de vazgeçiyoruz. 2’nci ve 5’nci eşleşmesinde o zaman statüleri devam ettirseydiniz. Ligi kısalttınız ama playoff’u da kısalttınız. O zaman benim 2’nci olmamla, diğer takımın 5’nci olması arasındaki avantajda yok oldu. Tarafsız sahada iç saha ve dış saha olayı da yok edildi. Tarafsız sahada zorlama bir playoff kararı verildi. Bunun tamamen zorlama olduğuna inanıyorum. İnşallah bu kararı bağımsız almışlardır” ifadelerini kullandı.

“Playoff maçlarının oynanacağı yerde çok yanlış”
Teknik Direktör Cihat Arslan, playoff maçlarının Antalya'da oynanma kararının çok yanlış bir karar olduğunu dile getirerek, “Alınan bütün yanlış kararlara bir de Antalya eklendi. Sporcu sağlığı bizim için çok önemli. Bugün de doktorlarla, profesörlerle görüştük. Neler yapabileceğimiz konusunda orda ki takımların yetkilileriyle görüştük. Bu sıcak havada performans sporu olan futbolun çok sağlıklı olamayacağı kararını da doktorlardan aldık. Maçların Antalya da oynanma fikrinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Biz, orda ki organizasyonlara, sahalara, otellere bir saygısızlık yapmak istemiyoruz. Şu anda orası turizm zamanı, turizm sezonu. En önemlisi bugün daha hangi gün, hangi stadyumda maç oynanacağı henüz bize bildirilmedi. Otellerde bize şu anda çok fahiş fiyatlar sunuldu. Bunlarda kulüplerimize maddi anlamda büyük yük getirdi. Bu kararın zorlama bir karar olduğu buradan belli, şu anda federasyon yetkilileri Antalya'da, stat denetliyorlar. Bunun hazırlığının daha önce olup, daha sonra deklare edilmesi gerekirdi. Biz buna da hazırlıklı olmalıyız. Biz, federasyonun aldığı sürpriz kararlara da hazırlıklıyız. Antrenmanlarımız devam ediyor, kararlılığımız devam ediyor. Bütün yanlışlara ve bütün adaletsizlere rağmen bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah hak edenin kazandığı bir turnuva olur” dedi.

“Bizim şu anda tamamen odaklandığımız maç İnegöl maçı”
Arslan, sözlerine şu şekilde son noktayı koydu: “Ben, rakiplerimize her zaman saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. İlk maçta karşılaşacağımız İnegölspor’a da saygı duyuyorum. Hem gücüne, hem bulunduğu duruma, dinamizmine ve yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç oyunculara saygı duyarak mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak istiyoruz. Son olarak onların iç sahada oynadığı maçlarını izlemiştim. Coşkulu ve önemli bir takım olarak gördüm. Mücadele etmekten zevk duyacağımız bir rakip. İnşallah kazanan biz oluruz. Bizim şu anda tamamen odaklandığımız maç İnegöl maçı. Onu geçerseniz varsınız. Zor bir maç olacak ama kendi kalitemiz bunu başarabilecek güçte.”

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