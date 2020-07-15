Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

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Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.



Kaza, otoyolun Yırca Mahallesi mevkinde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 17 GA 480 plakalı otomobil, 45 ACG 030 plakalı yol kenarındaki sulama kamyonuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü F.S. 112 Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtan sürücü F.S. hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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