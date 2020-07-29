Turgutlu Belediyesi mezarlıklara ücretsiz seferler gerçekleştirecek

Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlara yönelik Turgutlu Belediyesi ücretsiz seferler düzenleyecek. 30 Temmuz Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek seferler 09.0017.00 saatleri arasında yapılacak.

Turgutlu Belediyesi vefat eden aile üyelerinin, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıklara seferler düzenleyecek. Arefe gününde (30 Temmuz Perşembe) yapılacak seferlerin ilki sabah 09.00’da Turgutlu Belediyesi önünden başlayacak ve seferler 17.00’a kadar düzenli aralıklarla devam edecek. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına düzenlenecek seferlerle Turgutlululara ücretsiz olarak mezarlıklara ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

Pandemi sebebiyle halk sağlığının korunması amacıyla servis araçları yüzde 50 kapasiteyle seferlerini gerçekleştirecek, seferler sırasında vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları noktalarında gerekli uyarı ve çalışmalar da yapılacak.

Kurban Bayramı vesilesiyle mezarlıklara yapılacak seferler hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kurban Bayramı dolayısıyla ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyen hemşehrilerimiz için Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarımıza ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Belediyemizin önünden hareket edecek servis araçlarımız ilk seferlerine yarın sabah saat 09.00’da başlayacak ve seferlerimiz 17.00’a kadar düzenli aralıklarla sürecek. Mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirecek tüm vatandaşlarımızı yarın belediyemizin önüne bekliyoruz” dedi.

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